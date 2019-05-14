هذه إرشادات السلامة للمواطنين لدى ارتفاع الحرارة في رمضان

دعت المديرية العامة للدفاع المدني لاتباع إرشادات السلامة العامة خلال شهر رمضان المبارك خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة هذه الايام.

وتناولت في بيان وزعته اليوم الثلاثاء مجموعة من الارشادات الوقائية والنصائح في ظل ارتفاع درجات الحرارة، مثل ارتداء الملابس الخفيفة والفضفاضة وأغطية الرأس الواقية والقبعات واخذ قسط من الراحة خاصة للعاملين في القطاعات الإنشائية أو الزراعية ومربي المواشي الذين تقتضي طبيعة عملهم البقاء تحت أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة.

واكدت اهمية عدم تحميل الاباريز الكهربائية أكثر من طاقتها .

وحذرت من إشعال النار في مناطق الأعشاب الجافة والأشجار الحرجية درءا لنشوب الحرائق، والاتصال على هاتف الطوارئ الموحد911 إذا دعت الحاجة.