لان الدواء سلعة ضرورية.. نقابة الصيادلة ترحب بتشكيل لجنة مراجعة أسعار الادوية

رحبت نقابة الصيادلة بتشكيل لجنة مراجعة أسعار الأدوية، معتبرة أن تشكيل هذه اللجنة يأتي إستجابة لمطالب سابقة للنقابة منذ سنوات.

وقالت النقابة في تصريح صحفي، إن الدواء يعد من السلع الأساسية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، وأنها مع وصول الدواء بالسعر المناسب لكافة شرائح المجتمع.

وذكرت النقابة أنها قد تصدت، في وقت سابق، لقرار حكومة الدكتور هاني الملقي برفع الضريبة على الدواء و قادت حملة (لا ضريبة على المرض) و التي استجاب لها جلالة الملك عبد الله الثاني في ذلك الوقت و قام جلالته بالايعاز بإلغاء القرار و الإبقاء على ضريبة الدواء كما هي.

وأشادت النقابة بالدور النزيه والوطني للمؤسسة العامة للغذاء والدواء في تعزيز الأمن الدوائي ومحاربة التهريب والتزوير، والقيام بمراجعات مستمرة لأسعار الأدوية، والتي تعتبر الجهة المسؤولة عن تسعير الأدوية حصرياً وفق أسس التسعير المعتمدة و المتوافقة مع المعايير العالمية، التي أعلنت عن تخفيض أسعار ٦ الآف صنف دوائي خلال الأعوام السابقة.

وأكدت النقابة أن القطاع الدوائي يعاني جملة من التحديات الأقتصادية التي تنعكس على سعر الدواء بشكل مباشر، و منها إرتفاع الكلف التشغيلية و الرسوم و الضرائب و التي تعمل النقابة مع مختلف الجهات المختصة منذ سنوات لمعالجة هذه التحديات بما يخدم مصلحة المواطن بالدرجة الأولى .

وبينت النقابة ان الصيدلاني مستشار وخبير في الأدوية ومتاح في كل وقت من خلال الصيدليات المنتشرة في المملكة، ولا يحتاج الحديث معه إلى موعد مسبق أو تكاليف مالية على المريض.