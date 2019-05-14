عبر بوابة الحج والمعتمر الالكترونية .. 3658 مواطناً استلموا تصاريح الحج

قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية حسام الحياري ان عدد المواطنين الذين استلموا تصاريح الحج بلغ 3658.

وأضاف الحياري في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء أن عدد الذين أتموا إجراءات التسجيل عبر بوابة الحاج والمعتمر الالكترونية بلغ 3014 فيما بلغ عدد الذين اختاروا برامجهم وشركاتهم 2936، مؤكدا أن آخر موعد لتسليم تصاريح الحج يوم الأحد المقبل .

وكانت وزارة الاوقاف ومن خلال دائرة الحج والعمرة أتاحت هذا العام أمام الحجاج الأردنيين إتمام جميع إجراءات الحج من خلال بوابة الحاج والمعتمر الإلكترونية.

ويتمّكن الحاج، بوقت قياسي، خلال خمس دقائق، إتمام جميع إجراءات الحج واختيار البرنامج والشركة والدفع الإلكتروني، دون مراجعة الوزارة أو مديرية الحج، إذ يستطيع القيام بالإجراءات من منزله.

وتعد هذه الخطوة، نقلة نوعية، لتسهيل العملية على الحجاج وشركات الحج والعمرة وخطوة متقدمة في تقديم خدمات إلكترونية ورقمية متكاملة.

وبحسب، النظام الإلكتروني، يحصل الحاج على عقد إلكتروني، يحفظ حقوقه، بمجرد إتمام عملية التسجيل.

أما في حال عدم رغبة الحاج بالتسجيل إلكترونياً، يستطيع مراجعة إحدى شركات الحج والعمرة، التي تقوم هي بدورها بالعملية الإلكترونية عنه وحسب اختياره.