عالم مهبول.. تغريم حمامة في المانيا وبطة بسويسرا لتجاوزهما السرعة المقررة!

حررت الشرطة الألمانية بولاية شمال الراين الألمانية، في حادثة غريبة، مخالفة سرعة لـ”حمامة” بعد أن ظهرت على الرادار تطير بسرعة عالية، بحسب ما أفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وتقول الصحيفة، إن الرادار التقط الطائر في مدينة بوخولت الألمانية، وهو يطير بسرعة 45 كيلو مترًا في الساعة متجاوزاً السرعة المسموح بها وهي 30 كيلومترًا في الساعة.

ونشرت الصحيفة صورة الحمامة لأول مرة، مع تصريح طريف أن الحمامة “كسرت القانون الألماني”، وأنها ستتكلف غرامة قدرها 25 يورو.

الجدير بالذكر أن الحمامة ليست أول طائر تقع في فخ ردارات السرعة، حيث تجاوزت بطة السرعة في العام الماضي في “كانتون” في برن السويسرية وهي تحلق بسرعة 52 كيلومترًا في الساعة، وقال متحدث باسم البلدية مازحا: “من غير الواضح أين يجب إرسال الغرامة”.