طائرات حوثية مسيرة تنفذ عملية عسكرية كبرى ضد منشآت سعودية 

أفادت وسائل إعلام يمنية، اليوم الثلاثاء، بأن سلاح الجو المسير التابع للجيش واللجان الشعبية نفذ عملية عسكرية كبرى ضد أهداف سعودية حيوية.

ونقل موقع “المسيرة نت” ، عن مصدر عسكري قوله، إن “7 طائرات مسيرة نفذت هجمات طالت منشآت حيوية سعودية”، لم يفصح عنها وعن أماكنها.

وأشار المصدر إلى أن “هذه العملية العسكرية الواسعة تأتي رداً على استمرار العدوان والحصار على أبناء شعبنا”، مؤكدا “استعداده لتنفيذ المزيد من الضربات النوعية والقاسية في حال استمر العدوان والحصار الجائر”.

وفي وقت لاحق اليوم اعلن وزير الطاقة السعودي ​خالد الفالح​ استهداف محطتي ضخ لخط أنابيب النفط، مشيرا الى ان استهداف أنابيب النفط تم عبر هجوم من طائرات بدون طيار مفخخة، وتم السيطرة عليه بعد أن خلف أضرارا محدودة.