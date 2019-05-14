رانيا يوسف توضح قصدها من القول بتفضيل الرجل اللبناني على المصري‎/ فيديو

دافعت الفنانة المصرية رانيا يوسف عن نفسها، من اتهام لاعب الأهلي والزمالك السابق إبراهيم سعيد، بأنها أهانت الرجل المصري، بعد تصريحها بأنه ”لا يهتم بنظافته مثل الرجل اللبناني“، مشيرة إلى أنها لم تقصد نهائيًا إهانة مواطنيها من الرجال، إلا أنها لمّحت إلى الوسامة، وقد يكون خانها التعبير.

وقالت في تصريحات صحفية، إن إبراهيم سعيد أساء فهمها، ثم تمادى في الغلط والتجريح فيها، خلال ظهوره في برنامج ”شيخ الحارة“.

وأضافت أنها ”شكرت الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج (شيخ الحارة)، بعدما أصرت على توبيخ الضيف، لما صدر منه، من إهانة مباشرة وصريحة في شخصها، رغم أنها لم تذكره بسوء أبدًا، حتى أن تعليقها الذي أسيء فهمه، لم يكن عليه، ولم يضره في شيء“.

وأكدت رانيا، أنها ”لن تعتذر عمّا بدر منها، كما طلب منها إبراهيم سعيد، لأنه لم يحمل إهانة إلى أي شخص، مشيرة إلى أنها لا تجرؤ على إهانة مواطني بلدها بلفظ يسوؤهم، أو تُميز شعبًا آخر عليهم، وإنما هناك تصيد أخطاء لها، لمحاولة إثارة الجدل من جديد“.

ونوّهت إلى أنها ستظهر مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامجها ”شيخ الحارة“، اليوم الثلاثاء، وستكشف خلال الحلقة عن الكثير من المفاجآت السرية في حياتها، وستتطرق إلى كافة الأمور المتعلقة بها، والتي دارت حولها خلال الفترة الأخيرة.

جدير بالذكر أن اللاعب المصري السابق إبراهيم سعيد، كان قد ظهر أمس، مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج ”شيخ الحارة“، وتحدث عن إهانته للفنانة رانيا يوسف بعد قولها عدم نظافة الرجل المصري، قائلًا إنه عنيف في ردوده بعض الشيء، ومبينًا أنه كان يدافع عن الرجل المصري؛ ولأنه من الرجال المصريين فقد رأي أن تصريحها خطأ وكان لابد من الرد، رافضًا الاعتذار، إذ اشترط أن تعتذر للرجل المصري أولًا، وبعدها سيعتذر لها.