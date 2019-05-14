بعد اعتقال الشقيق الاول.. الشقيق الآخر للرئيس البشير يهرب إلى تركيا

اعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم الثلاثاء، إنه يعتقل واحدا فقط من أشقاء الرئيس السابق عمر البشير الخمسة، وليس اثنين، كما كان قد كشف سابقا، مشيرا إلى أن الشقيق الثاني نجح في الفرار إلى تركيا.

ونقلت قناة سكاي نيوز عن المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق الركن شمس الدين كباشي، للصحفيين “كنا أعلنا في 17 نيسان الماضي اعتقال شقيقي الرئيس، عبد الله والعبّاس ، لكن المعلومة لم تكن دقيقة: ذاك اليوم فقد تمّ القبض على عبد الله” فقط.

واضاف في اليوم التالي ظهر العبّاس في منطقة حدودية لدولة مجاورة، مشيرا إلى أن السلطات السودانية طلبت من هذه الدولة، التي لم يسمّها، تسليمها شقيق البشير لكنها رفضت ذلك، وتابع “بعد ذلك جاءت الأخبار أنه في تركيا”.

ووفق المجلس فإن البشير، الذي عزل في 11 نيسان الماضي، محتجز في سجن كوبر في الخرطوم، حيث أعلن مكتب المدعي العام السوداني أنه تم توجيه اتهام إلى البشير بقتل متظاهرين خلال الاحتجاجات التي اندلعت ضد نظامه وأدت إلى الإطاحة به في نيسان الماضي.