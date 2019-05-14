الخارجية الامريكية تحذر رعاياها في اسرائيل من هجومات متوقعة هذه الايام

أصدرت السفارة الأمريكية في إسرائيل تحذيرًا أمنيًا لرعاياها المقيمين في إسرائيل تحذرهم من مغبة وقوع هجمات مسلحة خلال أيام مسابقة الأغنية الأوروبية “يوروفيجن” في تل ابيب او يوم احياء ذكرى “النكبة” أو الذكرى السنوية الأولى لنقل السفارة الأمريكية من تل ابيب إلى القدس.

وجاء في بيان صادر عن الخارجية الامريكية الذي اعتمدته السفارة الامريكية في إسرائيل في تحذيرها، “ان عناصر ارهابية قد تشن هجمات إرهابية أو تنظم مظاهرات عنيفة – في الذكرى الأولى لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، أو يوم الغد، في ذكرى يوم النكبة او أي يوم آخر”.

وقال التحذير أيضًا إن الأحداث الأمنية “قد تحدث أيضًا في منطقة غزة، كما يتضح من الهجمات الصاروخية التي وقعت في وقت سابق من هذا الشهر، التي وصلت أيضًا إلى مدينة أشدود وعسقلان (اشكلون) وبئر السبع، أو كما حدث في مارس/اذار الماضي، عندما سقطت صواريخ في منطقة وسط اسرائيل”.

يشار الى ان الجيش الإسرائيلي نشر مع بداية تصعيد الأسبوع الماضي، بطاريات “القبة الحديدية” في أواسط إسرائيل تحسبا لكل طارئ، وابقاها في مواقعها لحاجة تأمين فعاليات مسابقة الأغنية الأوروبية.

من ناحيتها، تستعد الشرطة الإسرائيلية بقوات معززة مساء اليوم لبث نصف النهائي الاول لمسابقة “يوروفيجن” من تل أبيب، كما استعدت لنصف النهائي الثاني الذي سيقام مساء الخميس وللنهائي مساء السبت.