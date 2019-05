محمد رمضان ينجو من إصابة محققة أثناء تصوير مسلسل “زلزال”/ فيديو

View this post on Instagram

من كواليس مسلسل #زلزال .. كان اهم حاجة اعمل المشهد بنفسي علشان أكون مقنع للناس اطلع سلم الفراشة وأتحرك به .. وبعد ما خلصت المشهد الحمد لله .. نسيوني فوق ومشيوا وكأني صاحب الفراشة .. قالك ماهو #محمد_رمضان وهيتصرف نلحق احنا ننقل الكاميرات 😂 #الحمد_لله #ربنا_ستر 🙌