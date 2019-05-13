محكمة جنايات عمان تمهل وليد الكردي 10 أيام لتسليم نفسه

كشفت مصادر مطلعة أن محكمة جنايات عمان قد طلبت من المتهم ‘وليد إسماعيل نجم الدين الكردي’ رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة السابق، بتسلم نفسه خلال 10 أيام، وذلك قبل انعقاد جلسته يوم 16-5-2019.

وجاء الطلب عملا بأحكام المادة 243 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، حيث تقرر إمهاله 10 أيام لتسليم نفسه للسلطات القضائية.

وإذا لم يسلم الكردي نفسه خلال المدة المذكورة فسيعتبر فاراً من وجه العدالة وستصبح أمواله وأملاكه تحت إدارة الحكومة، وسيحرم من التصرف بها، كما سيمنع من اقامة اي دعوى ويعتبر كل تصرف والتزام يتعهد به بعد ذلك باطلا.