وفاة طفل وإصابة آخر إثر حريق في عمارة من ستة طوابق بالعاصمة

ذكرت إدارة الإعلام في المديرية العامة للدفاع المدني بأن طواقم الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان، تعاملت عصر اليوم مع حريق في شقة تقع في الطابق الأول لعمارة مكونة من ستة طوابق بمنطقة إشارة المحطة باتجاه نادي السباق، نتج عنه وفاة طفل يبلغ من العمر سنة ونصف إثر تعرضه لحروق في مختلف أنحاء الجسم وإصابة آخر بضيق في التنفس نتيجة استنشاقه الغازات المنبعثة من الحريق.

وقالت إدارة الإعلام بأن طواقم الإطفاء قامت بإخماد الحريق والسيطرة عليه بينما تولت فرق الإسعاف تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ونقله وإخلاء الوفاة إلى مستشفى البشير الحكومي وحالة المصاب العامة متوسطة.

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