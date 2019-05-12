برسم مطالعة المؤمنين الصائمين.. علماء النفس يكتشفون في احدث ابحاثهم ان القناعة والرضا اهم مقومات السعادة
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جرينتش+2 11:11
بعد تطهير ريف حماة.. الجيش السوري يتقدم لتحرير ادلب بدعم روسي وامتناع تركي عن مواجهته

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