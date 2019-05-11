توزيع ادوار.. البيت الابيض يحتضن ابن سلمان و"CIA" تحذر ثلاثة معارضين مقربين لخاشقجي من تهديداته الانتقامية
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جرينتش+2 09:32
نساء السودان يطالبن بتمثيل حقيقي لهن في السلطة وصنع القرار

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