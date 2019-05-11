معلومات واسرار مثيرة يرويها الامام الصادق المهدي حول "ليلة القبض على الرئيس عمر البشير"
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جرينتش+2 07:57
سرايا القدس تؤكد انها ستبدأ من حيث انتهت المعركة الاخيرة اذا لم يلتزم العدو بالتفاهمات/ فيديو

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