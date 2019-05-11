القبض على سارق مصاغات ذهبية وفضيات وساعات من منزلين بمرج الحمام

عمان _ (بترا)

القت إدارة البحث الجنائي القبض على شخص مطلوب بسرقة مصاغات ذهبية وفضيات وساعات من منزلين في منطقة مرج الحمام جنوب العاصمة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام: إن بلاغين وردا للعاملين في قسم بحث جنائي جنوب عمان، ادعى صاحباهما بتعرض منزليهما في منطقة مرج الحمام جنوب العاصمة لسرقة مصاغات ذهبية وفضيات وساعات من مجهول، وبوشرت التحقيقات لتحديد هوية ذلك الشخص وإلقاء القبض عليه.

وأضاف أن التحقيقات قادت للاشتباه بأحد الأشخاص من ذوي الأسبقيات في قضايا السرقات ومسجل بحقه طلبان، وألقي القبض عليه، وبالتحقيق معه اعترف بسرقة كلا المنزلين، وبدلالته تم ضبط المسروقات والتحقيقات مستمرة.