ابرزها النقود والاقلام.. 10 أشياء يجب غسل اليدين بعد لمسها

يعد غسل اليدين من العادات الضرورية، التي لا بد أن يواظب عليها الناس في حياتهم اليومية، ليس من أجل النظافة فحسب، بل لحماية الجسم أيضا من الجراثيم التي قد تسبب الأمراض، إلا أن هناك بعض الأشياء التي يتحتم على الناس غسل أيديهم فورا، دون أي انتظار، بعد لمسها، بحسب دراسات طبية.

وبالرغم من أنه من المستحيل إبقاء اليدين خالية من الجراثيم طيلة الوقت، فإنه لا بد من تنظيفها بشكل متكرر باستخدام الماء والصابون، أو المطهرات التي تحتوي على الكحول، خاصة بعد لمس هذه الأشياء العشرة:

النقود

تعد النقود من أكثر الأشياء التي يلمسها البشر في حياتهم اليومية، دون أن يدركوا كمية الجراثيم والميكروبات الموجودة عليها.

وأجرى باحثون دراسة على ورقة من فئة الدولار الأميركي في مدينة نيويورك، ووجدوا عليها المئات من البكتيريا، بالإضافة إلى الحمض النووي من الحيوانات وفيروسات.

حاجز السلم “درابزين” والمقابض

قالت الطبيبة الجلدية في المركز الطبي لجامعة كولومبيا الأميركية، كيتي بوريس، إنه لا بد من غسل اليدين في أقرب وقت ممكن بعد لمس حواجز السلالم، أو مقابض الأبواب، أو شريط السلم المتحرك.

وأوضحت أن هذه المواقع الموجودة في الأماكن العامة يلمسها آلاف الأشخاص يوميا، وبالتالي فإنها معرضة للأوساخ والجراثيم والميكروبات.

قوائم الطعام

تعد المطاعم من الأماكن التي تتكاثر فيها الجراثيم والميكروبات، إذ كشفت دراسة أجريت في جامعة أريزونا الأميركية، أن قوائم الطعام الموجودة في المطاعم تحتوي على 185 ألفا من الكائنات البكتيرية، لذا يتحتم على الأشخاص غسل يديهم بعد طلب الطعام، قبل البدء في تناوله.

المستشفيات

يزور مئات الأشخاص المستشفيات يوميا وهم يعانون أصلا من الجراثيم والميكروبات، التي أدت إلى إصابتهم بالأمراض، لذا يجب مراعاة الأماكن التي يلمسها الشخص خلال زيارة المستشفى، خاصة مكتب الطبيب الذي لمس بدوره هؤلاء المرضى.

ووجدت دراسة أن القلم الذي يكتب به الطبيب الوصفة الطبية، يحتوي على 46 ألف جرثومة أكثر من كرسي المرحاض.

الحيوانات

يحب الكثير من الناس الحيوانات، ويتخذون منها رفيقا في المنزل، إلا أن علماء حذروا من الأمراض التي قد يحملونها، مشددين على أهمية غسل اليدين بعد التفاعل مع الحيوانات، وفق ما ذكر موقع “ريديرز دايجست”.

شاشات اللمس

يدعو العلماء إلى غسل اليدين فورا بعد لمس الشاشات التي تعمل باللمس، خاصة تلك الموجودة في المطارات والأماكن العامة. كما يجب غسل اليدين بعد لمس شاشة هاتفك، خاصة إذا كنت تشاركه مع شخص آخر.

لوح التقطيع أو “إسفنجة” المطبخ

تلامس ألواح التقطيع الأطعمة واللحوم غير المطبوخة، وبالتالي فإنها معرضة للجراثيم والبكتيريا التي قد تكون مسببة للأمراض، لذا يجب غسلها جيدا، وغسل اليدين قبل البدء في تحضير الطعام.

كما يجب تنظيف إسفنجة المطبخ بانتظام، ورمي القديم منها، إذ وجدت دراسة 326 نوعا من البكتيريا تعيش على الإسفنجة المستعملة.

الأقلام

وجدت دراسة أن القلم المستخدم في المكتب يحتوي على جراثيم أكثر بـ10 مرات من كرسي المرحاض، إذ يضم 200 بكتيريا في كل بوصة مربعة، وفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال”.

علب و”مضخات” الصابون

يلمس الناس العلب التي تحتوي على الصابون السائل أو المضخات التي تدفع الصابون للخروج، لغسل يديهم والتخلص من الميكروبات والجراثيم، إلا أن الكثير من هذه الكائنات تنتقل من اليدين إلى العلبة أو المضخة، ومنها إلى اليدين مجددا.

أي شيء في المطار

يسافر ملايين الأشخاص حول العالم يوميا، ويمرون بالمطارات المختلفة، لذا يجب غسل اليدين بعد الانتهاء من إجراءات السفر والوصول إلى الطائرة، التي تحتوي بدورها على الكثير من الجراثيم، خاصة على “صينية” الطعام الموجودة في الكرسي الخاص بك.