شاعرة اردنية تستذكر بساطة الرئيس القذافي وتشيد بنبله وتترحم على عهده/ فيديو

كشفت الشاعرة الأردنية، نجاح المساعيد، للمرة الأولى، عن جوانب خفية في حياة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.

وأكدت “المساعيد”، خلال استضافتها أمس الاول الأربعاء، في برنامج “مجموعة إنسان”، المذاع على فضائية “إم بي سي” السعودية، معرفتها للقذافي عن قرب، كاشفة جانبا من حياته الشخصية البسيطة.

وقالت المساعيد خلال لقائها ببرنامج “مجموعة إنسان”، من تقديم الإعلامي السعودي، علي العلياني، والمذاع خلال شهر رمضان: “لقد عايشت هذا الإنسان وجها لوجه، وبساطته ممكن أن تكون هي السبب في حدوث الثورة الليبية”.

وتابعت: “يكفي أنه في عهد القذافي لم تجد ليبيا واحدا يبحث عن وظيفة خارج ليبيا، والآن حتى الناس اللي ثارت عليه ندمت الآن رغبة في الرجوع للأمن والأمان اللذين كانا في عهده”.

وبسؤالها حول ما إن كان القذافي قد ظلم شعبه، أجابت: “نعم معمر القذافي ظلم الشعب الليبي”.

وأضافت: “ليبيا دولة بها المليارات التي لم توجه للداخل الاقتصادي الليبي مع الأسف، بل وجهت خارج ليبيا، والا لكانت ليبيا تقف اليوم في مصاف الدول العظيمة اقتصاديا”.

مشاركة 0 مشاركة 0 مشاركة