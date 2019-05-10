أحمد آدم يشيد بتسامح زوجته لانها ضبطته متلبساً بالخيانة 3 مرات/فيديو

كشف الممثل المصري الكوميدي أحمد آدم، عن اكتشاف زوجته لخيانته لها مرتين أو ثلاث مرات، مشيداً، بتسامحها وغفرانها له هذه الخيانات.

وقال آدم، خلال لقائه المذاع عبر فضائية “القاهرة والناس” المصرية: “مراتي قفشتني وأنا بخونها مرتين أو ثلاثة، بس هي صبورة وتتحمل، والعلاقة بيننا كويسة”.

وتابع الممثل الكوميدي،”أنا ومراتي مع بعض سكتنا مختلفة عن أي حد، واحنا أصحاب قبل ما نتجوز”.

وأضاف أحمد آدم، “بدأت علاقتنا بقصة حب أثناء الدراسة والتمثيل في الجامعة، وهي من طلبتني للزواج وكنت أحبها ومكسوف أقولها، فهي كانت تمثل معي في إحدى المسرحيات بالجامعة، وتحولت صداقتنا لحب، وجاءت واعترفت لي بحبها”.