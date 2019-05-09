 مواعيد اجراء الامتحان التنافسي للمتقدمين للتعليم الاضافي/ رابط

قررت وزارة التربية والتعليم عقد الامتحان التنافسي للمتقدمين للتعليم الإضافي، من مختلف التخصصات الأكاديمية والمهنية.

ويبدأ الامتحان في الثاني عشر من شهر ايار الحالي، ويستمر حتى العاشر من حزيران المقبل.

وحددت الوزارة في تعميم لمديرة إدارة مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات، مواعيد اجراء الامتحان، داعية الى إبلاغ المتقدمين للخضوع للامتحان في مراكز امتحانات برامج التنمية المهنية في المركز وفق المواعيد المحددة.

ويذكر أن أسماء المتقدمين للتعليم الإضافي والمدعوين للامتحان، قد تم نشرها على موقع وزارة التربية والتعليم على الرابط (اضغط هنا)