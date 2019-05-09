طلال ارسلان يؤكد ان العلاقة مع وليد جنبلاط مقطوعة بعدما انكر لبنانية مزارع شبعا وتجاوز كل المحرمات الوطنية
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في عهد زياد النخالة.. حركة الجهاد تتصدر الجولة الكفاحية الاخيرة

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