طلال ارسلان يؤكد ان العلاقة مع وليد جنبلاط مقطوعة بعدما انكر لبنانية مزارع شبعا وتجاوز كل المحرمات الوطنية
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جرينتش+2 04:27
غرينبلات يصطاد في الماء العكر ويستشهد بتغريدات خونة سعوديين لادانة “حماس”

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