أحمد السقا يتصدر المسلسلات الرمضانية بعد عرض 3 حلقات من “ولد الغلابة”

تصدر النجم أحمد السقا محركات البحث جوجل وموقع التواصل “تويتر” لليوم الثالث على التوالي، وذلك بعد عرض الحلقة الثالثة من مسلسله الجديد “ولد الغلابة” التي شهدت أحداثا ساخنة، كان أولها غضب مي عمر من زواجها القصرى من هادى الجيار بعد سجن والدها، ثانيها محاولات هادى الجيار وضاحى – محمد ممدوح، الايقاع بعيسى – أحمد السقا فى المشاركة بتجارة المخدرات، كما شهدت الحلقة سلوك اشقاء عيسى المشين، والذى سيشكف أحداثا أكثر سخونة خلال الحلقات المقبلة .

“ولد الغلابة” ملحمة صعيدية عصرية، تعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق، وهو نوع جديد يقدمه السقا، حيث تسلط الشخصية التي يقدمها السقا في المسلسل الضوء على إحدى القضايا الاجتماعية، حيث يجسد السقا شخصية “عيسى” مدرس التاريخ.

يشارك في بطولة المسلسل أيضا: محمد ممدوح تايسون، مي عمر، إنجي المقدم، هبة مجدي، إدوارد، كريم عفيفي، هادي الجيار، صفاء الطوخي وآخرون، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي.