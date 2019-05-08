وقوع 15 اصابة في حادثي تصادم في عمان ومأدبا 

أصيب عشرة أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم اثر حادث تصادم وقع اليوم الاربعاء بين ثلاث مركبات على إشارات إسكان الأمن العام بعمان، على ما ذكرته إدارة الإعلام في الدفاع المدني.

وقالت إدارة الإعلام في بيان ان فرق الإسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلتهم إلى مستشفى التوتنجي ،واصفة حالتهم العامة بالمتوسطة.

كما أصيب خمسة أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم اثر حادث تصادم وقع اليوم الاربعاء، بين مركبتين بمنطقة مثلث الغدير بمأدبا وفقا لما ذكرته إدارة الإعلام في الدفاع المدني.

وقالت ادارة الإعلام ان فرق الإسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفيي الأمير النديم و الأميرة سلمى وحالتهم العامة متوسطة.