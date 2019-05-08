مصدر أمني يعلن وفاة احد متهمي قضية الدخان إثر سكتة قلبية

قال رئيس محكمة أمن الدولة، العقيد القاضي العسكري الدكتور محمد العفيف: إن أحد المتهمين بقضية الدخان قد انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم.

وأضاف العفيف لـ “بترا”، إن إجراءات متابعة النظر بالقضية ستستمر حسب الأصول القانونية يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع لسماع شهود إثبات النيابة العامة، مشيرا الى أن اليوم الأربعاء لن تعقد جلسة بسبب وفاة أحد المتهمين.

يشار إلى أن المحكمة استمعت حتى اليوم إلى 14 شاهد إثبات نيابة عامة؛ في قضية الدخان المتهم فيها 29 شخصا؛ منهم 6 متهمين فارون من وجه العدالة؛ وواحد توفي اليوم، و24 شركة، منها 22 شركة يملكها أو مسجلة باسم أو يمثلها 22 من المتهمين في القضية؛ وشركتان مسجلتان باسم شاهدين اثنين من شهود اثبات النيابة العامة البالغ عددهم 141؛ وتحتوي القضية على 136 بينة خطية تثبت التهم الـ 21 المسندة للمتهمين منها 8 جنايات و13 جنحة.