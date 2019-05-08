مؤسسة الغذاء والدواء تقرر إغلاق مطعم وإيقاف 25 منشأة غذائية

نفذت فرق التفتيش التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء 412 جولة تفتيشية على مدار الساعة خلال اليومين السابقين نتج عنها إغلاق مطعم، وإيقاف 25 منشأة غذائية عن العمل بشكل جزئي، لحين تلافي السلبيات.

وأضافت المؤسسة في بيان لها اليوم الأربعاء انه تم اتلاف 991 كغم لحوم وأسماك معروضة في ثلاجات درجة حرارتها أعلى من الحد المطلوب، اضافة لمعلبات وحلوى معروضة على الارصفة وخارج الأماكن المعدة لحفظها، واخرى منتهية الصلاحية، واتلاف 330 لتراً من العصائر المعروضة على الارصفة وفي الطرق العامة.

ووجهت المؤسسة 282 انذاراً لمؤسسات لوجود سلبيات منخفضة الخطورة تتعلق بعدم الالتزام بالشروط الصحية، كما تم تحويل 5 منشآت غذائية الى الادعاء العام لارتكابها مخالفات صحية خطرة تتمثل في عرض المواد الغذائية خارج الأماكن المخصصة لها مثل الاجبان واللحوم والمعلبات والحبوب، وتداولها بمواد غذائية يتم عرضها خارج الاماكن المعدة لحفظها ومواد غذائية منتهية الصلاحية.

من جهتها اكدت المؤسسة استمرار الرقابة غير المباشرة في محافظات والوية المملكة التي لا يوجد فروع للمؤسسة فيها من خلال مذكرة التعاون الموقعة بين وزارة الصحة والمؤسسة، اذ تقوم الوزارة من خلال مديريات الصحة التابعة لها بالرقابة والتفتيش على الغذاء وبما يتواءم مع قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء وقانون التفتيش على المنشآت الاقتصادية والانظمة المعمول بها والقواعد الفنية والمواصفات التي تعتمدها المؤسسة واجراءات العمل المعيارية المتبعة بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء وبتنسيق كامل وفوري من خلال غرفة العمليات في المركز الرئيسي للمؤسسة العامة للغذاء والدواء.

ودعت المؤسسة المواطنين الى التعاون والتبليغ عن ملاحظاتهم أو شكاواهم من خلال قنوات الاتصال المعلن عنها من قبل المؤسسة وهي الموقع الالكتروني المرتبط بمنصة بخدمتكم التابعة لرئاسة الوزراء ورقم هاتف الشكاوى المجاني (117114) او من خلال رقم الواتس اب (0795632000).