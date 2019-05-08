غادة عبد الرازق تعترف انها لم تعد تتذكر عدد زيجاتها/ فيديو

كشفت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق عن عدد زيجاتها، لأول مرة على الهواء، قائلة: “تزوجت أكثر من 10 مرات لكني لا أتذكر بالتحديد 10 أم 11 مرة”.

وقالت غادة خلال لقائها ببرنامج “عايشه شو”: “تزوجت 4 أو 5 مرات قبل مسلسل زهرة وأزواجها الخمسة، واستكملت بعد المسلسل وأعتقد حوالي 10 أو 11 مرة، لكني الآن مهتمة بابنتي روتانا وأحفادي”.

وتابعت: “ربما أتزوّج مرة أخرى لو قابلت الإنسان الذي يحبني كغادة محمد عبد الرازق، وليس كفنانة مشهورة”.

وأوضحت غادة أنها لم تتزوج في السر أبدًا، وليس لديها مشكلة في الزواج من شخص أصغر منها، مضيفة أنها تطلقت 3 مرات بسبب الخيانة، وأن أكثر شخص ندمت على تركه هو والد “روتانا”، التي ما زالت تربطهما علاقة جيدة.

ومن جهة أخرى، أشارت غادة عبد الرازق عن الغلطة التي تتمنى أن تمحوها، وهي أزمة الفيديو الشهير الذي تسببت في مشكلة كبيرة لها أضرت بمشوارها الفني، مؤكدة على أنها أخطأت فيما حدث لهذا بادرت سريعاً بالاعتذار فور اشتعال الموقف.

وأوضحت: «الفيديو الخادش لم يكن توقيته ولم يكن ينفع أظهر بفيديو وأنا في السرير»، مؤكدة أن الأمر كان بناء على حسن النية لكن فهم بشكل خاطئ.

وتابعت: «أذهب إلى طبيب نفسي لمتابعة حالتي النفسية من الحين للآخر»، مضيفة: «أنا معايا شهادة معاملة أطفال».

وأضافت أن أهم المحطات في حياتها حسب الأولوية: الزواج والأبناء، ثم العمل في المجال الفني، والمحطة الثالثة هي أحفادها.

وعلى مستوى العمل الفني، قالت إن اهم محطاتها الفنية هي مسلسل “اللص الذي احبه” مشيرة إلى إنه يعتبر العمل الأول التي تعاونت فيه مع نجوم كبار مثل: شريف منير، شيرين سيف النصر، بالإضافة إلى مسلسل “عائلة الحاج متولي”، و”سوق العصر” و”مسألة مبدأ” وغيرها.