10 إصابات بحادثي تصادم مركبات بمحافظتي الزرقاء واربد

اصيب خمسة أشخاص بجروح ورضوض مختلفة اثر حادث تصادم وقع اليوم الثلاثاء، بين مركبتين بمنطقة حي الامير محمد في محافظة الزرقاء، وفقا لما ذكره الدفاع المدني .

وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني ان فرق الاسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، مبينة أن حالتهم العامة متوسطة.

كما اصيب خمسة اشخاص بجروح ورضوض في مختلف انحاء الجسم نتيجة حادث تصادم وقع اليوم الثلاثاء بين مركبتين بمنطقة الطيبة بمحافظة اربد وفقا لإدارة الإعلام في الدفاع المدني.

وقالت ادارة الاعلام في بيان ان قرق الاسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلتهم إلى مستشفيي الأمير راشد العسكري والأميرة بسمة التعليمي، واصفة حالتهم العامة بالمتوسطة.