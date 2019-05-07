يوسف شعبان يرفض المشاركة بالدراما الحالية احتراماً لتاريخه الفني

كشف الفنان المصري يوسف شعبان عن السبب الرئيسي وراء رفضه في البداية عدم المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل ”رأفت الهجان“، بعد مرور أكثر من 25 سنة.

وقال في تصريحات صحفية، إن السبب وراء رفضه، هو عدم كتابة شخصيته بشكل يتناسب مع النجاح الكبير الذي حققه في الجزء الأول، مشيرًا إلى أنه ليس الوحيد الذي اعتذر عن الجزء الثاني، فالفنانة يسرا اعتذرت أيضًا، وتمت إعادة كتابة الجزء الثاني مع المؤلف صلاح مرسي.

وأضاف شعبان، أنه وافق في النهاية على الاشتراك في الجزء الثاني؛ خوفًا من أن يتعرض للحبس، خاصة بعد أن اجتمع معه وزير الإعلام صفوت الشريف في ذلك الوقت، وأكد حرص الدولة على إنتاجه.

ونفى الفنان أي أخبار تناولت مشاركته في ”كلبش 3″، إذ لم يشارك في أي عمل فني منذ أكثر من ثلاث سنوات، موضحًا أن سبب رفضه المشاركة في الدراما الحالية، هو عدم وجود أدوار تقدمه بشكل متميز يتناسب مع تاريخه الفني.

وعن أهم الأعمال والمحطات الفنية في حياته، قال يوسف شعبان إنه قدم العديد من الأعمال التي لاقت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا منها ”رأفت الهجان“ ، ”المال والبنون“ ، ”الضوء الشارد“.