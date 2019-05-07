وفاة شخص في حريق منزل بعد مقتل اخر بمنطقة شفا بدران

قال مصدر أمني مساء امس الاثنين، إن شخصا توفي نتيجة احتراق منزل في منطقة شفا بدران، وذلك بعد اندلاع أعمال شغب في المنطقة الواقعة شمالي العاصمة عمّان، إثر مقتل شخص بالرصاص.

وأضاف المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، لقناة “المملكة”، “أسعف (شخص) إثر الاختناق من جراء اشتعال أحد المنازل، وما لبث أن فارق الحياة”.

مديرية الأمن العام أوضحت في بيان، أن أعمال شغب وقعت في منطقة شفا بدران شمالي العاصمة عمّان، بعد مقتل شخص بالرصاص.

وأوضح الناطق باسم المديرية عامر السرطاوي في بيان مقتضب “قامت مجموعة من الأشخاص بأعمال شغب في منطقه شفا بدران، على إثر جريمة القتل … ولا توجد أية إغلاقات في الشوارع”.

عائلة المجني عليه منحت عائلة الجاني عطوة أمنية بحضور محافظ عمّان سعد الشهاب، ولمدة “3 أيام وثلث” وفق وثيقة وصل “المملكة” نسخة منها.

وألقت مديرية شرطة شمال عمّان القبض، امس الاثنين، على شخص قتل آخر بعد أن أطلق النار عليه من سلاح ناري في منطقة شفا بدران شمال العاصمة، بحسب مديرية الأمن العام.

الناطق باسم المديرية قال، إن بلاغاً ورد امس الاثنين إلى مديرية شرطة شمال عمّان بوصول شخص إلى المستشفى متوفياً إثر إصابته بعيار ناري من قبل شخص آخر في منطقة شفا بدران شمال العاصمة.

وأضاف أن “قوة أمنية من الأمن العام تحركت مباشرة للمكان فور تلقي البلاغ، حيث ألقت القبض على مطلق النار، وبالتحقيق معه اعترف بإطلاق النار إثر خلافات سابقة.

وأشار إلى أن التحقيقات مستمرة مع القاتل.