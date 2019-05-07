النخالة يشيد بالعلاقة المتميزة بين حماس والجهاد ويعلن ان ساعات قليلة فصلتنا عن قصف تل أبيب بالمعركة الاخيرة/ فيديو
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جرينتش+2 12:32
هل جولة النار العاشرة مع اسرائيل هي الاخيرة قبل الحرب؟

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