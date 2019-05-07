خسارة فنية فادحة.. رحيل الفنانة المصرية العريقة محسنة توفيق

توفيت مساء امس الاثنين الفنانة المصرية الكبيرة محسنة توفيق، عن عمر ناهز 79 عاما.

فقد ولدت الفنانة الكبيرة محسنة توفيق بالقاهرة في 29 ديسمبر 1939م، وكانت بداية شهرتها الكبيرة مع دور “بهية” في فيلم العصفور للمخرج الكبير يوسف شاهين، وقد اشتهرت شخصيتها تاريخيا، بعد أن كتب لها الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم “مصر يا أمة يا بهية”.

وحصلت علي بكالوريوس الزراعة عام 1968، وهي شقيقة اثنتين من أنجح الإعلاميات، إحداهما مذيعة الراديو الشهيرة “فضيلة توفيق” والتي عرفها المستمعون باسم “أبلة فضيلة”، والأخرى “تماضر توفيق” أول سيدة تتقلد رئاسة التلفزيون المصري.

بدايتها الفنية

اكتشفها الفنان الكبير عبد الرحمن الشرقاوي، ووقفت على خشبة المسرح لأول مرة عام 1962 من خلال مسرحية “مأساة جميلة”، لتؤدي بعدها دور حبيبة زيوس في مسرحية “أجاممنون” على مسرح الجيب.

أعمالها

تعد محسنة توفيق، عضوا هاما بالمسرح القومي، ومثلّت 30 مسرحية من أهمها: “مأساة جميلة، إيرما، أجاممنون، حاملات القرابين، الدخان، الأسلاف يتميزون غضبًا، القصة المزدوجة، ثورة الزنج”.

تعاونت مع المخرج يوسف شاهين في العديد من الأعمال وكان أشهرها دور “بهية” في فيلم العصفور، وفيلم “إسكندرية ليه”، وفيلم “الوداع يا بونابرت”.

من أشهر أفلامها: “البؤساء، والزمار، وقلب الليل، وديل السمكة، وبيت القاصرات، والطقم المدهب، والحب قبل الخبز أحيانًا”.. وغيرها الكثير.

كما شاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية منها: “ليالي الحلمية، وأم كلثوم، والمرسي والبحار، واللص والكلاب، والشوارع الخلفية، وأسماء بنت أبي بكر، ومحمد رسول الله”.. وغيرها الكثير.

ولمحسنة توفيق اثنان من الأبناء، وائل وعزة.. رحمها الله.