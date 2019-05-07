الجيش السوري يطلق عملية برية واسعة ومعززة بغارات جوية لدك مقرات جبهة النصرة وبسط سيطرته على ريف حماة/ فيديو

أطلق الجيش السوري، أمس الاثنين، عملية عسكرية برية باتجاه المنطقة منزوعة السلاح في ريفي حماة الشمالي والشمالي الغربي تحت تغطية من سلاح الجو السوري-الروسي المشترك.

ورصدت كاميرا وكالة سبوتنيك الروسية، من الخطوط الخلفية للمعركة، غارات جوية نفذها الطيران الحربي والمروحي على مواقع التنظيمات الإرهابية في المنطقة منزوعة السلاح، نجم عنها تدمير مقرات ومستودعات ذخيرة ومرابض مدفعية تابعة لتنظيم “جيش العزة” الموالي لهيئة تحرير الشام (الواجهة الحالية لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي).

وكان مراسل سبوتنيك قد نقل امس الإثنين عن مصدر عسكري في الجبهة تأكيده أن الجيش السوري بدأ منذ ساعات الصباح الأولى تنفيذ سلسلة من الرمايات الصاروخية والمدفعية الكثيفة مع تغطية جوية على عدة محاور بريفي حماة الشمالي والشمالي الغربي، تبعتها عملية اقتحام نفذتها قوات المشاة، للمحور الشمالي لريف حماة، تمت السيطرة من خلالها حتى الآن على تل عثمان الإستراتيجي وعلى مزارع البانة وبلدة البانة (الجنابرة)، وذلك بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم جيش العزة الإرهابي وميليشيات إرهابية مسلحة أخرى موالية لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي، في وقت تستمر فيه عمليات التمهيد المدفعي والغارات الجوية على عدة مناطق على طول الجبهة.

وقد شن الطيران الحربي السوري الروسي المشترك خلال الأيام الأخيرة أكثر من مئة غارة دمر من خلالها مراكز ومستودعات ذخيرة وطرق إمداد تابعة للتنظيمات التكفيرية المسيطرة على المنطقة منزوعة السلاح.

ومن جانبها قالت وكالة سانا اليوم ان وحدات من الجيش العربي السوري قد نفذت عمليات مكثفة على محاور تحرك ومواقع انتشار المجموعات الإرهابية وخطوط امدادها في ريف حماة الشمالي الغربي، وذلك ردا على خرقها اتفاق منطقة خفض التصعيد.

وأفاد مراسل سانا في حماة بان وحدات من الجيش قد وجهت صباح اليوم ضربات صاروخية على أوكار الإرهابيين وتحركاتهم في بلدتي شهرناز وكفر نبودة شمال غرب مدينة حماة، وذلك ردا على اعتداءاتهم المتكررة على النقاط العسكرية والقرى الآمنة.

وأشار المراسل إلى أن الضربات ألحقت بالإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد ودمرت لهم عدة أوكار ومنصات إطلاق قذائف وذخيرة وعتادا متنوعا.

ووسعت وحدات من الجيش أمس نطاق ردها على خروقات الإرهابيين واعتداءاتهم المتواصلة على المناطق الآمنة بريفي حماة وادلب وكبدتهم خسائر بالأفراد والعتاد ودمرت لهم منصات إطلاق قذائف.