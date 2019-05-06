حفيد المخلوع حسني مبارك يحتفل بعيد ميلاد جده الـ “91”

احتفل عمر نجل علاء مبارك، وحفيد الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية، محمد حسني مبارك بعيد ميلاد جده الواحد والتسعين يوم امس الاول السبت 5 مايو / أيار.

ونشر نجل علاء مبارك صورة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، برفقة جده مبارك وجدته سوزان في منزلهم في مصر الجديدة، إلى جانب بعد قطع الزينة التي تظهر تفاصيلا من الاحتفال.

وتأتي الصورة في يوم الاحتفال بعيد ميلاد مبارك الـ(91)، حيث نشر علاء مبارك تغريدة على صفحته الشخصية بموقع “تويتر”، وجه فيها الشكر لكل من هنأ والده بعيد ميلاده.

ويحتفل مبارك بعيد ميلاده الـ 91 حيث إنه ولد في الرابع من مايو/أيار 1928 في كفر المصيلحة بالمنوفية، في دلتا مصر، وتولى الحكم في أكتوبر/تشرين الأول عام 1981، حتى تنحى عنه 11 فبراير/شباط 2011 بعد ثورة يناير.