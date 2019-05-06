بعد استشهاد 24 فلسطينياً ومصرع 4 صهاينة.. وساطة مصرية تنجح بالتوصل لوقف القتال بين اسرائيل وفصائل المقاومة بغزة

بعد ايام من مواجهة الغزوة الإسرائيلية، بجهود مصرية تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل ابتداء من الساعة 4:30 صباحا بتوقيت فلسطين،بعد ايام من مواجهة الغزوة الإسرائيلية.

مصادر قالت، أن الاتفاق تم بشرط أن يكون متبادلا ومتزامنا، وبشرط أن يقوم الاحتلال بتنفيذ تفاهمات كسر الحصار عن قطاع غزة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول في حركة حماس وآخر من الجهاد الإسلامي الفلسطيني، اشترطا عدم ذكر هويتهما، إن مصر توسّطت في اتّفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ الساعة 4:30 فجرا.

كما أكّد مسؤول مصري طلب عدم ذكر اسمه حصول الاتّفاق، بينما لم رفضت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي التعليق.

من جهة ثانية، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، أنها أبلغت سلطات محلية في جنوب البلاد أنه جرى رفع القيود التي تم فرضها أثناء العدوان، واستئناف الدوام الدراسي.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، إن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ قرابة 30 غارة ضد أهداف لحركة حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة، الليلة الماضية، وأن 320 غارة تقريبا نفذها طيران الاحتلال في غزة منذ بدء العدوان، مساء يوم الجمعة الماضي.

ونقلت فرانس برس عن مسؤول فلسطيني قوله إن “وقف إطلاق النار تم بشرط أن يكون متبادلا ومتزامنا، وبشرط أن يقوم الاحتلال بتنفيذ تفاهمات كسر الحصار عن قطاع غزة”. وأوضح أن من بين الخطوات “سيتم إعادة مساحة الصيد من 6 إلى 15 ميلاً، واستكمال تحسين الكهرباء والوقود واستيراد البضائع وتحسين التصدير”.

وقال مسؤول المكتب الصحفي للجبهة الديمقراطية بقطاع غزة وسام زغبر ان “تفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ بين فصائل المقاومة الفلسطينية، والاحتلال الاسرائيلي برعاية مصرية يشمل وقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا والتزام الاحتلال بتنفيذ اجراءات تخفيف الحصار بما فيها فتح المعابر ووقف استهداف الصيادين والمزارعين والمتظاهرين في مسيرات العودة وكسر الحصار شرقي القطاع، بشريطة ان يكون متبادلا ومتزامنا”.

واضاف زغبر “نحن ملتزمون بما توصلنا إليه من اتفاق لوقف إطلاق النار عبر المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال وبالرعاية المصرية، والتزامنا مرهون بالتزام الاحتلال بوقف العدوان على شعبنا الفلسطيني واستكمال تنفيذ اجراءات تخفيف الحصار.

ومن جانبها قالت حركة حماس، إن الجهود المصرية والقطرية والأممية، نجحت في التوصل لاتفاق إطلاق النار في قطاع غزة بين المقاومة الفلسطينية و”إسرائيل”، بدءا من الساعة 4:30 من فجر اليوم الاثنين.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، في تصريح صحفي، إن الاتفاق بين المقاومة و”إسرائيل”، يشمل وقفاً لإطلاق النار مقابل التزام الاحتلال بتفاهمات التهدئة، والمباشرة بالمشاريع الرئيسية.

وقال مراسل وكالة “قدس برس” في غزة إنه لم يسمع منذ ذلك الوقت أي انفجارات في قطاع غزة، وإن الهدوء النسبي يسود في القطاع، باستثناء تحليق طائرات الاستطلاع الإسرائيلية بدون طيار.

وكان جيش الاحتلال قد قام باستهداف عشرات المواقع والمنازل والمباني في قطاع غزة، نتج عنها أكثر من 25 شهيداً وإصابة ما يقارب الـ100 جريح.

650 صاروخًا أطلقتها الأجنحة العسكرية المسلحة للفصائل الفلسطينية من غزة، تجاه البلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، نتج عنها 4 قتلى ونحو 140 مصابًا اسرائيليا، بينهم حالات خطيرة.

وحسب وزارة الصحة الفلسطينة بقطاع غزة بلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السبت الماضي وحتى هذه الساعة 25 شهيدا منهم (3سيدات و2 لجنة ورضيعتين وطفل)وأكثر من 154 اصابة بجراح مختلفة.

كما قتل 4 إسرائيليين وأصيب العشرات نتاج القصف الصاروخي من قطاع غزة.

وقد نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة أسماء الشهداء وهم كالتالي:

الشهيد عماد محمد نصير 22 عام شمال قطاع غزة. الشهيدة الرضيعة صبا محمود ابو عرار سنة ونصف شرق غزة. الشهيدة فلسطين صالح ابو عرار 37 عام شرق غزة. الشهيد الجنين “عبد الله ابو عرار ” استشهد في احشاء امه الشهيدة فلسطين ابو عرار. الشهيد خالد محمد ابو قليق 25 عام شمال قطاع غزة

6.محمود صبحي عيسى 26 عام في المنطقة الوسطى.

7.فوزي عبد الحميد بوادي 24 عام في المنطقة الوسطى.

8.الشهيد بلال محمد عبد البنا 29 عام من غزة

الشهيد عبدالله نوفل محمد ابو العطا21 عام من غزة. الشهيد حامد احمد عبد الخضري 34 عام من غزة الشهيد محمد عبد النبي أبو عرمانة ٣٠ عام من البريج. الشهيد محمود سمير أبو عرمانة ٢٧ عام من البريج. الشهيد عبدالله عبدالرحيم المدهون 22 عام من شمال قطاع غزة. الشهيد فادي راغب بدران 31 عام من شمال قطاع غزة. الشهيدة أماني المدهون (أبوالعمرين) 33 عام من شمال قطاع غزة. الشهيد الجنين أيمن المدهون 9 شهور استشهد في أحشاء والدته أماني من شمال قطاع غزة. الشهيد موسى حسين معمر 24 عام من رفح. علي احمد علي عبدالجواد 51 عام من رفح. الشهيدة الرضيعة ماريا احمد رمضان الغزالي 4 شهور من شمال قطاع غزة. الشهيد احمد رمضان رجب الغزالي 31 عام من شمال قطاع غزة. الشهيدة ايمان عبد الله موسى الغزالي “اصرف” 30 عام من شمال قطاع غزة.

22.عبد الرحيم مصطفى طه المدهون 61 عام. من شمال قطاع غزة.

الشهيد الطفل عبد الرحمن طلال عطية ابو الجديان 12 عام. الشهيد إياد عبد الله الشريحي ٣٤ عام من المغازي. الشهيد هاني حمدان ابو شعر 37 عام من رفح.