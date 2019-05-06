“بايدن” المرشح الديموقراطي للانتخابات الامريكية يطالب السعودية بوقف عدوانها على اليمن

اكد المترشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن ان النظام السعودي لايحترم حقوق الانسان، داعيا الى وقف الدعم العسكري له في حرب اليمن.

وقال بايدن الذي عمل نائبا للرئيس السابق باراك أوباما، إن إنهاء دعم الحرب السعودية على اليمن يشكل جزءا من برنامج حملته للانتخابات الرئاسية المقررة في 2020.

وفي تصريحات لواشنطن بوست، نقل المتحدث باسم بايدن عنه قوله إن الوقت قد حان لوقف الدعم الأميركي لحرب السعودية على اليمن، وإلغاء “الشيك على بياض” الذي منحته إدارة الرئيس ترامب للرياض، في إشارة للدعم المطلق من واشنطن للحكومة السعودية.

وحث بايدن الكونغرس على إبطال مفعول الفيتو الذي اتخذه ترامب لتجاوز قرار المشرعين وقف الدعم الأميركي لحرب السعودية على اليمن.

وكان الكونغرس صوت لصالح وقف دعم واشنطن لهذه الحرب، لكن الرئيس استخدم حق الفيتو ليتمكن من مواصلة مساندة حلفائه في الرياض.

وفي مقابلة أجراها مؤخرا مع “سي بي إس”، تحدث بايدن عن شكوكه في مزاعم السعودية إزاء احترامها لحقوق الإنسان، وقال إن سلوك المملكة لا يتسق مع هذه المزاعم.

يشار إلى أن بايدن يعتبر أبرز الديمقراطيين الطامحين لمنافسة ترامب في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2020.