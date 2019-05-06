القبض على شخص سلب صيدلية في اربد وضبط المبلغ المسلوب

تمكن العاملون في قسم بحث جنائي اربد اثناء تعاملهم مع بلاغ بسلب صيدلية، من القاء القبض على الفاعل وبحوزته المبلغ المسلوب.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه في الساعة الثامنة و35 دقيقة من مساء امس الاحد، ورد بلاغ لمديرية شرطة محافظة اربد بقيام شخص مجهول بالدخول لاحدى الصيدليات، وسلب مبلغ مالي تحت التهديد، والفرار من المكان، حيث تحركت على الفور إحدى دوريات البحث الجنائي التي كانت على مقربة من المكان وباشر طاقم الدورية البحث عن الشخص بعد اخذ مواصفاته.

واضاف ان طاقم الدورية اشتبه باحد الاشخاص خلال مسحه للمنطقة، حيث حاول الفرار سيرا على الاقدام عند محاولة ضبطه، الا انه جرى متابعته والقاء القبض عليه، وتبين انه من ذوي الاسبقيات، وضبط بحوزته مبلغ مالي قدره 770 ديناراً واداة حادة وكيسين يحويان مادة الحشيش الصناعي، وجرى عرض ذلك الشخص على الموظف داخل الصيدلية وأكد انه ذات الشخص الذي قام بسلبه. وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بارتكاب الجريمة، وما زال التحقيق جارياً.