الجيش السوري يبدأ عملية برية واسعة ضد عصابات المسلحين وداعمهم التركي في ريفي حماة وادلب

أطلق الجيش السوري، اليوم الاثنين، عملية عسكرية برية شمال حماة، وذلك بحسب ما أفاد مراسل “سبوتنيك” في سوريا.

وأوضح المراسل أن الجيش أطلق عملية عسكرية برية واسعة باتجاه المنطقة المنزوعة السلاح في ريفي حماة الشمالي والشمالي الغربي.

وأكد مصدر عسكري، على الجبهة لوكالة “سبوتنيك”، أن الجيش السوري بدأ منذ ساعات الصباح الأولى تنفيذ سلسلة من الرمايات الصاروخية والمدفعية الكثيفة مع تغطية جوية على عدة محاور بريفي حماة الشمالي والشمالي الغربي، تبعتها عملية اقتحام نفذتها قوات المشاة على المحور الشمالي لريف حماة.

كما أفاد المراسل بسيطرة الجيش السوري، حتى الآن، على تل عثمان الاستراتيجي وعلى مزارع البانة وبلدة البانة (الجنابرة)، وذلك بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي تنظيم “جيش العزة” الإرهابي وميليشيات إرهابية أخرى تتبع لتنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي (المحظور في روسيا).

ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه عمليات الاستهداف الجوي والمدفعي لمرابض المدفعية والصواريخ وأرتال إمداد التنظيمات الإرهابية على طول خطوط الاشتباك.

وكانت مروحيات تركية عملت أمس على إخلاء نقطة المراقبة التركية في منطقة جبل شحشبو بريف حماة الشمالي الغربي، بذريعة تعرض النقطة المذكورة لقصف من قبل الجيش السوري.

ونفت مصادر محلية في إدلب تعرض نقطة المراقبة التركية لأي قصف، أو سقوط أي قتلى أو جرحى بصفوف الجنود الأتراك في النقطة نتيجة ما قيل عن قصف مدفعي للجيش السوري.

وأوضحت أن ما حصل هو أن ميليشيات “الجبهة الوطنية للتحرير” المدعومة من تركيا كانت تقوم باستهداف مواقع الجيش السوري من نقاط تمركزها بمحيط النقطة التركية، إلا أن الجيش السوري استهدف تجمعات هذه الميليشيات بضربات دقيقة بالقرب من النقطة التركية التي لم تتعرض لأي استهداف.

وعلى صعيد الاعلام السوري الرسمي، ذكرت وكالة سانا ان وحدات من الجيش العربي السوري قد وسعت نطاق ردها على خروقات الإرهابيين واعتداءاتهم المتواصلة على المناطق الآمنة في ريفي حماة وإدلب، واستهدفت بعمليات مكثفة مواقع انتشار المجموعات الإرهابية وخطوط إمداداتها ومحاور تحركها بريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي.

وأفاد مراسل سانا بريف حماة الشمالي بأن وحدات الجيش قد ردت على اعتداءات إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المرتبطة به على المناطق الآمنة، ونفذت ضربات مركزة بسلاحي المدفعية والصواريخ على تجمعاتهم وخطوط إمدادهم في قرى كفرنبودة وعابدين وكفرسجنة بريفي إدلب وحماة.

وكانت وحدات من الجيش دمرت أمس أوكارا ومنصات إطلاق صواريخ لإرهابيي “جبهة النصرة” في اللطامنة والزكاة والصهرية والعمقية والحواش والقرقور بريف حماة الشمالي الغربي وفي بلدتى الفطيرة واحسم بريف إدلب الجنوبي.

وأشار المراسل إلى أن الضربات المركزة اليوم أسفرت عن تكبيد المجموعات الإرهابية خسائر بالأفراد والعتاد وتدمير منصات إطلاق قذائف وأوكار وتحصينات كانت تتخذ منها منطلقا لشن اعتداءاتها على النقاط العسكرية والقرى الآمنة.