اعتقال 5 أشخاص احتالوا على فتاة عربية تبرعت لهم بـ20 ألف دينار

ألقى العاملون في شعبة بحث جنائي العاصمة القبض على 5 أشخاص احتالوا على فتاة من جنسية عربية بمبلغ 20 ألف دينار في العاصمة، بعد إيهامها بجمع تبرعات ومساعدات مالية للمحتاجين باسم إحدى الشخصيات العربية المشهورة.

وفي التفاصيل، قال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام إن فتاة من جنسية عربية قد تقدمت بشكوى للعاملين في شعبة بحث جنائي العاصمة، حول تعرضها للاحتيال من قبل شخص مجهول، بعد أن اوهمها اثناء تواصلها معه عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي، بأنه يعمل لدى إحدى الشخصيات العربية المشهورة، وأنه يقوم بجمع التبرعات والمساعدات المالية للفقراء والمحتاجين، وأنها قامت بتحويل حوالات مالية لحسابه بقيمة 20 ألف دينار، حيث بوشر التحقيق بملابسات القضية لتحديد هوية ذلك الشخص والقاء القبض عليه.

وأضاف الناطق الإعلامي ان التحقيقات قادت للإشتباه بأحد الأشخاص والقي القبض عليه ، وبالتحقيق معه اعترف بالاحتيال على تلك الفتاة وعلى آخرين ضمن اختصاص العاصمة وبنفس الأسلوب بالإشتراك مع أربعة آخرين القي القبض عليهم جميعاً وجرى توديعم للقضاء.

وأهاب الناطق الإعلامي بالجميع عدم التعامل مع الأشخاص، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ممن يوهمون الآخرين بجمع التبرعات أو الإعلان عن مبادرات خيرية بإسم شخصيات معروفة لتحقيق مكاسب مادية بطرق غير مشروعة.