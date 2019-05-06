ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 27 بعد انتشال جثمانين اليوم

انتشلت الطواقم الطبية شمال قطاع غزة، اليوم الاثنين، جثماني شهيدين ارتقيا، أمس، جراء القصف الإسرائيلي، الذي استهدف بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ما يرفع عدد شهداء العدوان إلى 27.

وأكدت المصادر الطبية، وصول جثماني الشهيدين، طلال عطية محمد أبو الجديان، ورغدة محمد محمود أبو الجديان، إلى المستشفى الإندونيسي، بعد انتشالهما من تحت أنقاض شقتهما الواقعة في أبراج الشيخ زايد شرق البلدة، والتي تم استهدافها، أمس، بصاروخ مباشر من قبل طائرات الاحتلال.

وبارتقاء الشهيدين، يرتفع عددهم منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 27، بينهم أطفال رضع ونساء، إضافة إلى إصابة أكثر من 170آخرين بعضهم في حالة الخطر.

وتم فجر اليوم الاثنين التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين دولة الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، بعد جولة من التصعيد استمرت حوالي 40 ساعة.