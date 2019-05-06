أصدار جديد.. ” في ذكرى صالح عربيّات “

اطلق النائب معتز أبو رمان في حفل تأبين المرحوم صالح عبدالكريم عربيّات كتاباً من إعداده، ضم جميع المقالات وألاعمال الادبية للراحل في ستمائة وأربعين صفحة.

وقال أبو رمان ان الكتاب هو وثيقة ادبية واجتماعية وسياسية عاليه ، وهو مرجع لجميع أعمال الراحل والتي ستبقى في ذاكرتنا و تخلد في ذاكرة الوطن، و قال في حفل التأبين ان صالح رحمه الله قد اثرى مكتبتنا الوطنيه طول مسيرته الادبية منذ عام ٢٠٠٩ الى ان توفاه الله بالمقالات السياسيه الساخرة الناقدة التي كان يحارب بها الفساد والمفسدين، ويجسد الإصلاح الذي نسعى اليه بقلمه ونبضه..

وقد أهدى أبو رمان الكتاب الى اطفال الفقيد : عبدالكريم، وليلاس ، وقال ان الطبعة الاولى للكتاب في ثلاثة الاف نسخة، وسيتم توزيعه ونشره بجميع المراكز والمنتديات الثقافية والمكتبات والمؤسسات الوطنيه قريبا جدا ..”