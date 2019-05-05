هذه هي كميات الفواكه والخضروات التي يحتاجها الجسم يومياً

اذا اردت ان تتناول الكمية الموصى بها من الخضروات والفواكه التي تضمن الحصول على المغذيات الضرورية للوقاية من أمراض القلب والسرطان والأمراض المزمنة، فان هناك عدة مصادر للتوصيات الغذائية ذات المصداقية، مثل توصيات جامعة هارفارد، وتوصيات إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية التي توصي بالتالي:

الفواكه: يحتاج الرجل والمرأة ما بين 2000 و2800 سعرة حرارية في اليوم، إلا إذا كانت هناك توصيات خاصة بسبب المرض أو لنشاط رياضي معين. ولهذه الحمية الشائعة يحتاج الإنسان كوبين من الفاكهة يومياً، ولكن إذا كانت بعض النساء يتبعن حمية تحتوي على أقل من 2000 سعرة في اليوم فستحتاج المرأة في هذه الحالة كوباً ونصف الكوب.

يعادل الكوب حبة موز أو برتقال أو دراق كبيرة، أو حبة تفاح صغيرة إلى متوسطة.

الخضروات: حتى عُمر 51 عاماً يحتاج الإنسان إلى كوبين ونصف من الخضروات يومياً. وبعد سن الـ 51 تقل إلى كوبين فقط. لكن بعض الرجال يحتاجون 3 أكواب من الفاكهة يومياً تنخفض إلى كوبين ونصف بعد الـ 51.

لا ينبغي أن تقل مدخلات جسمك عن كوب ونصف من الخضروات كل يوم.

الألوان أسبوعياً: كل لون من ألوان الخضروات والفاكهة يوفر للجسم توليفة مختلفة من المغذيات ومضادات الأكسدة. فعندما تتبع الحمية التي توصي بكوبين ونصف من الخضروات يومياً من الأفضل أن تتكون من الآتي أسبوعياً:

5 أكواب من الخضروات النشوية، و5.5 كوب من الخضروات ذات اللون الأحمر والبرتقالي، و1.5 كوب من الخضروات الورقية الداكنة، و4 أكواب من الخضروات الأخرى والتي تتضمن الشمندر (البنجر) والملفوف (الكرنب) والقرنبيط والخيار والبازلاء والبصل.

يعادل كوب الخضروات حبتين متوسطتي الحجم من الجزر، أو حبة طماطم كبيرة، أو حبة فلفل أحمر أو ذرة.