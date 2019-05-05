كل عام وانتم بخير.. غداً الاثنين أول أيام شهر رمضان المبارك

أصدرت المحكمة العليا في السعودية، امس السبت، بيانا، قالت فيه إنه لم يرد إليها ما يثبت رؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة، وبالتالي فإن يوم الأحد هو المتمم لشهر شعبان، ويوم الاثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأفادت المحكمة في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، بأنه “بناء على ما أعلنته المحكمة العليا بشأن ترائي هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440 هجري، فقد عقدت المحكمة العليا جلسة مساء امس السبت، الـ 29 من شهر شعبان 1440 هجري، ولم يرد إليها ما يثبت رؤية الهلال هذه الليلة”.

وبذلك ستكون غرة رمضان ستكون يوم الاثنين القادم الموافق 6 أيار/مايو 2019.

وكذلك أعلنت كل من الأردن وقطر وعمان والامارات والبحرين والكويت والعراق ولبنان واليمن أستراليا بداية شهر رمضان المبارك يوم غدٍ الاثنين.

وأعلنت رئاسة الشؤون الدينية بتركيا، أن الإثنين هو غرة رمضان، وفق الحسابات الفلكية. وفي الكويت، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية، في بيان، أن الأحد هو المتمم لشعبان، والإثنين هو بداية رمضان، بعد تعذر رؤية الهلال.

وكان قد تحرى هلال رمضان مساء الأحد أيضا كل من مصر والسودان والسلطة الفلسطينية والأردن والمغرب وتونس والجزائر وموريتانيا.

وقد هنأ البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر الأراضي الفلسطينية والأردن، الملك عبد الله الثاني، صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والرئيس الفلسطيني محمود عباس والمسلمين عامة، ومسلمي الأراضي المقدسة خاصة، بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، داعيا أن يكون الشهر ملؤه السلام والمحبة والخير للجميع.

وقال البطريرك “إن الصوم قيمة مشتركة لدى المسيحيين والمسلمين، حيث يسعى المؤمن بالله الصائم ان يمنحَه خالقَه البركة في صومه”.

وأضاف بطريرك المدينة المقدسة انه يتمنى أن يكون شهر رمضان شهرا باعثا للأمل بمستقبل أفضل، وأن يعزز هذا الشهر الفضيل الوئام والإخاء بين المسيحيين والمسلمين، وان تتظافر الجهود الرامية إلى مساندة الفقراء والمحتاجين ونُصرة المظلومين وإحلال السلام”.