“كتائب القسام” تعلن عن تدمير مركبة عسكرية إسرائيلية شمال غزة والاذاعة العبرية تعترف بسقوط قتيلين

قالت “كتائب القسام”؛ الذراع العسكري لحركة “حماس”، إنها “دمّرت” جيبًا عسكريًا يتبع لقوات الاحتلال الإسرائيلي “بشكل كامل” شمال قطاع غزة.

وأعلنت القسام، عبر سلاح الاشارة الداخلي المعروف بـ “اللاسلكي”، اليوم الأحد، مسؤوليتها عن تدمير الجيب العسكري.

وأفادت بأن الجيب كان مليئاً بالجنود، ودُمّر شرق بيت حانون. مرجحة مقتل 3 جنود إسرائيليين. ومنوهة إلى أن العملية مصورة.

وذكرت مصادر فلسطينية لـ “قدس برس”، أن كتائب القسام استهدفت الجيب العسكري، من نوع “فولفو” واستهدف بصاروخ موجه وتم تدميره بالكامل وبقيت النار مشعلة فيه لفترة طويلة دون وصول أي تعزيزات إسرائيلية للمكان.

وأكدت مصادر إسرائيلية إصابة جيب لرجل أمن إسرائيلي في “كيبوتس أور هنير” قرب حدود غزة وإصابة من بداخله بحالة خطيرة.

هذا وقد قتل مستوطنان إسرائيليان، ظهر اليوم الأحد، جراء قصف المقاومة الفلسطينية مدينة عسقلان المحتلة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وقالت الإذاعة العبرية، إن اثنين من المستوطنين قتلا جراء إصابتهما بقصف صاروخي من قطاع غزة إلى عسقلان.

وواصلت المقاومة الفلسطينية قصف عسقلان بعشرات الصواريخ، ردًا على استهداف المباني السكنية في قطاع غزة من قبل الاحتلال.