فرق وزارة الزراعة وسلاح الجو وقوات البادية تكافح اسراب بالجفر

بدأت فرق مكافحة الجراد الصحراوي المتواجدة في منطقة الجفر جنوب المملكة منذ ساعات صباح اليوم الأحد بعمليات رش للقضاء على سرب الجراد الذي دخل المملكة تجاه منطقة مناوخ التي تبعد مسافة 30 كم شرق الجفر ضمن مساحة 9 كم مربع ومحاصرته والإجهاز عليه.

واوضح وزير الزراعة وزير البيئة المهندس إبراهيم الشحاحدة في تصريح صحفي اليوم أن فرق الاستطلاع كشفت عن دخول سرب جديد يبلغ اضعاف السرب الذي تم التعامل معه هذا الصباح، وسيتم تحديد موقعه للبدء صباح غد بمكافحته بالتعاون مع سلاح الجو وفرق المكافحة.

وأكد أن فرق الاستطلاع والمكافحة على أهبة الاستعداد لمواجهة الجراد بالتعاون مع قوات البادية وسلاح الجو والحكام الإداريين وقيادة المنطقة الجنوبية.

يشار الى ان وزارة الزراعة قررت رفع حالة الطوارئ للتعامل مع الجراد الصحراوي.

ويترأس وزير الزراعة غرفة العمليات الفرعية في الجفر.