خطة أمنية ومرورية في رمضان لضمان انسيابية الحركة والحيلولة دون سرقات المنازل 

اعدت مديرية الأمن العام من خلال مختلف إداراتها ووحداتها الميدانية خطة أمنية ومرورية شاملة للتعامل مع مختلف الجوانب الأمنية خلال شهر رمضان المبارك.

وقال الناطق الإعلامي باسم المديرية: إن الخطة التي سيباشر تنفيذها بداية الشهر الفضيل، تنقسم إلى شقين مروري وأمني، الأول تنفذه الادارات المرورية خاصة ادارة السير وادارة الدوريات الخارجية للتعامل مع المتغيرات المرورية التي تترافق والشهر الفضيل خاصة الازدحامات والاكتظاظات المرورية التي تشهدها مختلف الطرق الرئيسة واماكن التسوق والمجمعات التجارية وحول دور العبادة.

واشار الى ان الخطة ستكفل الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية قدر المستطاع، معولين على وعي المواطن من خلال تجنب ارتكاب المخالفات المعيقة لحركة المرور والامتثال لرجال السير والدوريات المنتشرة في مختلف الطرقات وتلافي مخالفة انبعاث العوادم من المركبات والعمل على معالجتها للمحافظة على البيئة والصحة وسلامة مستخدمي الطريق.

أما الشق الأمني، فإن هذا الشهر الفضيل يكثر فيه التغيب عن المنازل من أصحابها لأداء العبادات والزيارات، ما يفسح المجال لذوي الأنفس المريضة باستغلال غياب الأسر عن منازلها وقيامهم بسرقة محتوياتها أو استغلال التجمعات لارتكاب قضايا النشل وخطف الحقائب.

واوضح أن الخطة ستشدد من إجراءاتها الميدانية، وستعمل على زيادة تواجد رجال الأمن العام داخل الأحياء السكنية والأسواق التجارية والشعبية وحول المصليات من خلال دوريات النجدة والبحث الجنائي والأمن الوقائي والدوريات الراجلة في مختلف الاماكن التي تشهد ازدحاما سكانياً.

ودعا الناطق الإعلامي السائقين كافة للالتزام بقانون السير، وتجنب ارتكاب المخالفات التي تؤثر على انسيابية الحركة المرورية كالاصطفاف المزدوج والمعيق لحركة السير والابتعاد عن السرعات الزائدة والقيادة بطيش وتهور وغيرها من المخالفات الخطرة التي تؤثر على سلامة السائقين ومستخدمي الطريق.

واهاب بالمواطنين عدم ترك منازلهم لفترة طويلة من الوقت، واخذ كافة الاحتياطات اللازمة في تأمين وحماية منازلهم وعدم الاحتفاظ بالأشياء الثمينة أو المجوهرات أو مبالغ نقدية كبيرة في المنزل، وعدم حملها كذلك اثناء المسير في الاسواق والتجمعات السكانية والإبلاغ عن أي شخص يثير الريبة والشك على رقم الطوارئ المجاني 911.