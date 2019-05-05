التهاني لـ”المجد” بحلول الشهر الفضيل

يسرني ويسعدني أن أتقدم اليكم ومن خلالكم الى أسرة “المجد” وقرائها الأعزاء بأجمل آيات التهاني والتبريك بحلول شهر رمضان المبارك .

وأعلم يا صديقي كم هو صعب عليكم والأسرة الكريمة خاصة، أنه أول شهر بعد وفاة المرحوم باذن الله شقيقكم أبو يزن، ولكن تلك ارادة الله .

ونسأل الله له الرحمة ولكم وأسرة الفقيد ومحبيه طول العمر، وأن يعيد هذا الشهر الكريم عليكم وعلى الأمة العربية بالخير واليمن والبركات .

مع خالص الود

اخوكم عبد الهادي الراجح

الزملاء الاعزاء في “المجد”

المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية – مسارات يقدم لكم احر التهاني، بحلول شهر رمضان المبارك، آملين أن يكون عامًا يحمل لكم كل الخير والأمل والسعادة.

مركز مسارات

الزملاء الاعزاء اسرة “المجد”

تتقدم منكم منظومة وطن بأسمى آيات التهنئة بمناسبة قدوم شهر رمضان الفضيل، سائلين الله أن يكون هذا الشهر شهر خير وبركة.

كل عام وأنتم بخير

فريق وطن

اسرة “المجد” الاعزاء

مباركٌ عليكم شهر الفضيلة والتقوى والبركات

مؤسسة الفكر العربي