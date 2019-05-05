بعد سد اجواء دول المقاطعة .. الطائرات القطرية تعود للمجال الجوي السوري

كشف الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، يوم امس السبت، عن سبب عودة الشركة للتحليق فوق سوريا.

وقال الباكر، “إن عودة الشركة للتحليق فوق سوريا تأتي في إطار مساعي الشركة للتغلب على نزاع قائم منذ عامين مع دول خليجية، أدى إلى منعها من استخدام المجال الجوي لعدد من جيرانها”، وفقا لرويترز.

وكان وزير النقل السوري علي حمود، قال في الشهر الماضي، إن بلاده وافقت على طلب الخطوط القطرية البدء في استخدام المجال الجوي للبلاد، وهي واحدة من أولى الشركات التي تقوم بذلك. ولم تعلق قطر على المسألة في ذلك الوقت.

واضطرت الناقلة الوطنية القطرية لتغيير مسارات رحلاتها منذ قررت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية وروابط النقل مع البلد الخليجي عام 2017، متهمة قطر بدعم الإرهاب وهو ما نفته الدوحة.

وتسببت المسارات المعدلة في زيادة مدة وتكلفة الرحلات بالاتجاه غربا وجنوبا بمنطقة الخليج، وفي مارس/آذار كشفت الشركة عن خسائر سنوية للعام الثاني على التوالي.

وقال الباكر معلقا على القرار، “هذا كله بسبب الحصار. نحن نخضع لحصار لذلك علينا أن نجد سبلا لإنجاز متطلبات بلادنا. الأمر هكذا ببساطة”.

وأضاف أن المسارات التي تم استعادتها والتي يقول محللون إنها تشمل رحلات من بيروت ولارناكا إلى الدوحة، لا تشكل مخاطر على السلامة.

وأوضح الباكر، قائلا “أنتم تعرفون أن الخطوط الجوية القطرية لن تسير رحلات إلى أي مكان غير آمن. علينا حماية ركابنا وطواقمنا”.

كشف الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، يوم امس السبت، عن سبب عودة الشركة للتحليق فوق سوريا.

وغردت البعثة القطرية عبر حسابها على “تويتر”، قائلة إن شكواها استندت إلى مادة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وأضافت في تغريدتها أن الإمارات والسعودية انتهكتا نصوص هذه الاتفاقية الدولية، “إذ تم استهداف أفراد على أساس جنسيتهم القطرية أو صلتهم بدولة قطر.”