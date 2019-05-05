بدون تعري.. رانيا يوسف تعلن عن مفاجأة خلال شهر رمضان

أعلنت الفنانة ​رانيا يوسف​ عن مفاجأة لمتابعيها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، خلال شهر رمضان، وذلك عن طريق طرح سؤال يوميًا لجمهورها.

وقالت “رانيا” لجمهورها: مسابقة ‎#win_with_rania في رمضان 30 سؤال كل يوم سؤال، سيتم اختيار اثنين فائزين ، والجائزة رحلتان إلى شرم الشيخ متضمنه كل واحدة منهما كافه المصاريف بفندق دريم ريزورت شرم الشيخ..

المسابقة تتم على الحسابات الثلاثة “تويتر – فيس بوك – انستجرام” جاوب على الثلاثين سؤال يوميا لتكون أحد الفائزين”.