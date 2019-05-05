بدون تعري.. رانيا يوسف تعلن عن مفاجأة خلال شهر رمضان

أعلنت الفنانة رانيا يوسف عن مفاجأة لمتابعيها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، خلال شهر رمضان، وذلك عن طريق طرح سؤال يوميًا لجمهورها.
وقالت “رانيا” لجمهورها: مسابقة #win_with_rania في رمضان 30 سؤال كل يوم سؤال، سيتم اختيار اثنين فائزين ، والجائزة رحلتان إلى شرم الشيخ متضمنه كل واحدة منهما كافه المصاريف بفندق دريم ريزورت شرم الشيخ..
المسابقة تتم على الحسابات الثلاثة “تويتر – فيس بوك – انستجرام” جاوب على الثلاثين سؤال يوميا لتكون أحد الفائزين”.
الحسابات الرسمية للفنانة #رانيا_يوسف #retweethttps://t.co/LWkyHaVxMFhttps://t.co/TdRtltygdGhttps://t.co/QU1rjgA0gf https://t.co/FivsymCqN6 pic.twitter.com/S0G1tpKeNw
— رانيا يوسف (@RaniahYousief) December 5, 2018