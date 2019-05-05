اين حرمة رمضان؟ الجمارك تضبط 12 طنا من “السمبوسك” غير صالحة للاستهلاك

أحبطت كوادر الجمارك في مركز جمرك العمري تهريب براد محمّل ب 12 طنا من مادة “السمبوسك” الغذائية معدة للتصدير، بعد رفضها من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء، لعدم مطابقتها لمعايير وشروط الصحة العامة.

و قالت دائرة الجمارك في بيان انه قد تم ضبط المحتويات التي تقدّر قيمة الغرامات المترتبة عليها بحوالي 31 ألف دينار ، إثر جهود كبيرة ودقة متناهية من قبل كادر المعاينين في مركز جمرك العمري، حيث حاول المهرب إدخال الكمية المضبوطة من خلال استغلال التسهيلات التي تقدمها دائرة الجمارك لإنجاز المعاملات الجمركية الخاصة بالسلع والبضائع ضمن خطتها لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وقال مدير مركز جمرك العمري عقيد جمارك سالم الشلول، ان هذه الضبطيات تأتي نتيجة للحسّ الأمني الذي يتمتع به موظفو الجمارك واليقظة الدائمة والعمل الدؤوب، لحماية الاقتصاد الوطني والمحافظة على صحة وسلامة المواطنين.