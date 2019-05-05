التنظيمات الإرهابية بمحافظة إدلب تستقدم الأسلحة والمسلحين لبدء هجوم على حماة واللاذقية.. والجيش بالمرصاد

أكد مصدر عسكري سوري أن التنظيمات الإرهابية المسلحة المنتشرة في محافظة إدلب وما حولها تسعى لنقل المزيد من الأسلحة، والزج بأعداد كبيرة من المسلحين لبدء هجومها على اتجاهي حماة واللاذقية.

وقال المصدر إن التنظيمات الإرهابية قد استقدمت تعزيزات كبيرة من المسلحين إلى منطقة مورك لاستهداف مواقع الجيش العربي السوري والسكان المدنيين في المناطق المجاورة، تنفيذا لأجندات خارجية تستهدف أمن السوريين جميعاً.

وأضاف المصدر: إن جميع تحركات المسلحين مرصودة وتتم متابعتها لحظة بلحظة، وما يقومون به منذ أيام يؤكد أنهم بصدد تصعيد أعمالهم العدوانية التي ستكون بداية نهايتهم الحتمية والقريبة.